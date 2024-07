Il Rione Chiesa si conferma al Palio dei Rioni del Vandorno - Foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

Secondo successo consecutivo per il Rione Chiesa che ieri, domenica 14 luglio, ha vinto il Palio del Vandorno, il tradizionale appuntamento estivo che appassiona e riunisce il quartiere, in cui i Rioni Chiesa, Gallo, Calaria, Bonino si sfidano in prove sportive e di abilità.