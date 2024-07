Biella, Andrea Pistono riconfermato presidente del Centro Territoriale Volontariato

Il Consiglio Direttivo del Centro Territoriale per il Volontariato ETS riunitosi in seduta giovedì 11 luglio 2024 ha provveduto a nominare il Presidente e il Vice Presidente di CTV.

Andrea Pistono, volontario dell’associazione A.S.A. – Associazione Scuola Aperta ODV, è stato riconfermato alla Presidenza di CTV.

Marcello Casalino, volontario dell’associazione AIDO sezione Provinciale “Aldo Ozino Caligaris” OdV Vercelli, è stato nominato Vice Presidente di CTV.

Resteranno in carica per il triennio 2024 – 2027.

“Saranno tre anni sicuramente impegnativi – commenta Andrea Pistono – perché i problemi che le associazioni di volontariato affrontano sono in crescita costante come tutti ben sappiamo, ma la sensazione che ho ricavato sia dall’assemblea che si è tenuta a Carisio, sia dalla prima riunione del Consiglio Direttivo, è che ci sia davvero la voglia di impegnarsi per far fronte a tutte le difficoltà.Quando è stato chiesto a me la disponibilità a fare il presidente di CTV ed a Marcello Casalino di assumere la vicepresidenza ho accettato molto volentieri. Un Consiglio rinnovato per la metà e l’interesse di tutti sono certamente segni positivi e di vitalità per i nostri territori. Nuovi volontari, scarsità di risorse, crescita dei problemi potrebbero scoraggiare molta gente, ma credo invece che tutti i Consiglieri ed uno staff tecnico di grande livello ci consentiranno di ottenere per le associazioni delle nostre province buoni risultati.”

“Innanzitutto vorrei porgere i miei più sentiti ringraziamenti – sottolinea Marcello Casalino – ai colleghi Consiglieri per la fiducia accordatami.Un ringraziamento particolare va al riconfermato Presidente Andrea Pistono, il cui lavoro è stato prezioso e fondamentale nel recente passato.La ricchezza e la straordinarietà di una organizzazione come la nostra risiede proprio nella sua pluralità e nel sapere mettere a disposizione della collettività le risorse dei singoli, capacità che deriva dal mondo di cui tutti noi proveniamo il volontariato.Le sfide che ci attendono sono importanti, ma sono convinto che assieme abbiamo capacità esperienza e dedizione per affrontarle al meglio. La società non può fare a meno del volontariato perché educa a vivere secondo un ideale, sottolineando inoltre l’importanza di intercettare soprattutto i giovani.”