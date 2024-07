Calcio, sabato nel pallone con la Valdilana Biogliese per i nati tra il 2011 e il 2019

Sei nato tra il 2011 e il 2019? Sabato 20 luglio c'è l'Open Day della Valdilana Biogliese, in programma dalle 14.30 alle 16.30 al campo sportivo di Valle Mosso. Un'occasione per giocare insieme e farsi allenare dai tecnici della società. Al termine, merenda per tutti.