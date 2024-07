Giornata speciale a Salussola per l'inaugurazione del nuovo cortile colorato della scuola San Domenico Savio.

L'evento è in programma per giovedì 18 luglio, alle 15. Si tratta di un nuovo spazio, pavimentato in gomma colorata, adatto al divertimento degli alunni in piena sicurezza. Inoltre, sono stati installati nuovi giochi a molla. Seguirà un piccolo rinfresco.