Miagliano, nuove postazioni e look rinnovato alla segnaletica stradale orizzontale

Proseguono a Miagliano gli interventi di rifacimento e realizzazione della segnaletica stradale orizzontale.

In questi giorni, sono stati rinnovati gli stalli dei parcheggi di via Bartolomeo Re (in zona campo sportivo) e quelli di viale Rimembranza (a fianco della residenza per anziani). Disegnati anche i nuovi nel parcheggio situato all’inizio dell’itinerario della Roggia e nell’area dell'AnfiteatroP408.

“Quest’operazione ci ha dato inoltre modo di dedicare 4 nuove postazioni per le persone con disabilità” spiegano dal Comune.