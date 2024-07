Cena in quota all’Alpe di Mera: “Un’esperienza unica”.

Le cene in quota sono l'occasione giusta per godere fino in fondo del fascino indiscutibile della montagna, anche di sera. Un vero e proprio viaggio tra i sapori tradizionali, un’occasione per assaggiare i piatti tipici accompagnati dai numerosi vini del territorio. Senza tralasciare gli imperdibili dolci e liquori. Una volta arrivato in quota, raggiungi il tuo locale del cuore siediti a tavola e lasciati avvolgere dalla calda accoglienza dei nostri ristoratori: la magia è assicurata!

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO - MARTEDÌ 6 AGOSTO - VENERDÌ16 AGOSTO

Per raggiungere l'Alpe di Mera, in occasione dell'evento, utilizza la strada da Scopello e i parcheggi del Trogo e dell'Alpe di Mera.

In queste date, tutti e quattro i ristori saranno aperti per cena; se sei interessato a cenare all'Alpe di Mera in altre occasioni, contatta direttamente i ristori in quota.