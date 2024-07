Poco dopo le 15 di ieri, sabato 13 luglio, a Cameri, una donna in bicicletta è stata investita da un'auto per cause ancora da chiarire. I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la ciclista è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.