Lessona, con l'auto urta un mezzo in sosta: trovato positivo all'alcol-test (foto di repertorio)

Si mette alla guida dell'auto ma urta un mezzo in sosta. È successo intorno alle 2 di questa notte, 14 luglio, nel comune di Lessona.

Fortunatamente il conducente, un vercellese di 30 anni, non è rimasto ferito ma è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti. Alla fine, sarebbe stato trovato positivo ai test alcolemici, con un valore superiore a 1,2.

Presenti i Carabinieri per i rilievi di rito.