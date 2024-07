La ruota è danneggiata, ne rubano un'altra da un'auto in sosta: amara sorpresa per una residente (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Bucano con danni evidenti alla ruota e, invece di chiamare il carro attrezzi o rivolgersi ad un professionista, la sostituiscono con un'altra, rubata da un'auto in sosta. È quanto sarebbe accaduto nelle scorse ore, in un parcheggio di Chiavazza, a Biella, a due passi dalla centralissima via Milano.

Un nuovo caso di inciviltà per una frazione, finita da troppo tempo al centro della cronaca locale. A segnalare quanto successo un residente, Francesco Nicolini, parente della proprietaria del mezzo: “Non ci sono parole – racconta – Alcuni soggetti hanno sottratto illecitamente la ruota, come si vede in foto, per cambiare la loro, visibilmente danneggiata e abbandonata poco distante dal parcheggio. Mi auguro che vengano identificati quanto prima queste persone”.

Sono previsti alcuni sopralluoghi ad opera delle forze dell'ordine.