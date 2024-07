Alpini, auguri al gruppo del Barazzetto per il 90° anniversario di fondazione

Alpini del Barazzetto in festa per il 90° anniversario di fondazione del gruppo. La manifestazione si è tenuta questa mattina, 14 luglio, nel rione di Biella. Alla cerimonia dell'alzabandiera è seguita la sfilata delle penne nere con la Santa Messa delle 11. Al termine della giornata, si è svolto il pranzo in compagnia.