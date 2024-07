Prenderanno il via lunedì 15 luglio a Sagliano Micca i lavori di manutenzione delle barriere stradali tra i km 4+900 e 5+300 della Strada Provinciale 100 Valle Cervo, dove, ininterrottamente fino alle 24 del 13 settembre, saranno in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo ed il limite di velocità di 30 km/h in prossimità del cantiere.