A Candelo la Giornata del Riuso: scambi, riciclo e sostenibilità FOTO

Una giornata all’insegna della sostenibilità ha preso vita oggi a candelo. La giornata del riuso organizzata dal Comune e meglio conosciuta come “Al dì dla rumenta” ha permesso ai cittadini di riciclare e sbarazzarsi di ciò che non utilizzavano, fornendo l’opportunità di scambiare oggetti d’interesse, per loro e per gli altri.

Questa mattina, a partire dalle ore 8.00, i residenti si sono recati in via Cesare Pavese dov’era presente il banchetto informativo per la lotta alle zanzare: consigli, buone pratiche e sensibilizzazione per evitare la proliferazione. Nelle ore seguenti, fino alle ore 11.30 circa, i passanti hanno potuto approfittare dell’esposizione e reperire oggetti d’ogni tipo.

Sensibilizzazione, riciclo e smaltimento dei rifiuti ingombranti era l’obiettivo degli organizzatori, al termine della manifestazione SEAB si è occupata delle sgombero delle rimanenze.