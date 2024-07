Ieri, poco dopo le 17 a Cerrione in via Pietro Zia, il conducente di un'auto ha urtato un secondo mezzo che è finito fuori strada e, invece di fermarsi per soccorrere la vittima, è scappato. I testimoni che hanno assistito al sinistro, hanno comunicato ai Carabinieri intervenuti sul posto dettagli utili a rintracciare il fuggitivo. Danni all'auto e nessuna grave conseguenza per l'uomo del mezzo colpito. Sono in corso indagini.