Strade pericolose, "Traffico insostenibile sulla SP 302 Biella-Candelo": le parole dei cittadini.

Riceviamo e pubblichiamo:

"Al signor Presidente Provincia Emanuele Ramella Pralungo;

Al Signor Sindaco della Città di Biella Marzio Olivero;

Al Signor Sindaco della Città di Candelo Paolo Gelone.

Certamente sarà informato del traffico ormai insostenibile di automobili, Tir, moto, camion, nella strada provinciale n 302, Biella - Candelo. La situazione è diventata insostenibile per la pericolosità, stante l’elevata velocità dei veicoli che transitano, mettendo in serio pericolo i pedoni che attraversano la strada sulle strisce pedonali. Per i residenti nella via che devono immettersi nella strada diventa sempre più pericoloso, come detto, per l’intenso traffico. Avevamo segnalato con una lettera al sindaco di Candelo le problematiche con l’aggiunta che nelle ore serali e in caso di pioggia, o scarsa visibilità per la nebbia, la situazione di pericolosità è maggiore. Con la presente le chiediamo un intervento per incolumità delle persone, ridurre la pericolosità onde evitare che si possano verificare gravi incidenti. In attesa inviamo distinti saluti".

Renato Nuccio, Carla Ladetto, Massimo Costantini.