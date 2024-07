Chiavazza, i cittadini chiedono un'assemblea pubblica. Olivero: "Pronti ad ascoltare"

Non c'è solo la questione delle gomme tagliate a centinaia di auto che risale appena a qualche settimana fa. C'è anche quella del degrado, specie in alcune zone del quartiere. E i cittadini che la vivono, che ci abitano, che hanno i figli che vanno a scuola qui e frequentano queste vie, non ci stanno a vedere così Chiavazza, il loro quartiere, quello che hanno visto pur nelle tante difficoltà trasformarsi. E chiedono all'amministrazione un'assemblea pubblica.

La forma, se attraverso una petizione o una semplice richiesta scritta formale sarà studiata nelle prossime settimane, ma appena finite le vacanze la parola d'ordine è riportare Chiavazza a rivivere, e a cercare di cancellare quelle situazioni che in questi ultimi tempi lo hanno portato alla ribalta della cronaca.

Partendo da questioni più semplici, come il disordine lasciato da immondizia abbandonata ai piedi delle campane in alcune vie come via Della Vittoria e via De Amicis, fino ad arrivare a cercare di dare nuova luce al quartiere con nuove iniziative per esempio, telecamere che rendano più sicuri i cittadini e fungano da deterrente a malintenzionati.

E l'amministrazione si dice ben disposta a un incontro pubblico, partendo dallo stesso sindaco Marzio Olivero: "Siamo ben a conoscenza della situazione di Chiavazza, di quanto sta vivendo - commenta il primo cittadino - . Abbiamo anche degli assessori che vivono nel quartiere e conoscono direttamente la realtà. La posa di telecamere nuove è vicina, stiamo valutando i punti. Poi dobbiamo risolvere altre questioni come quella dello spopolamento e del tessuto commerciale che si sta sgretolando. Siamo pronti a metterci al lavoro parlando con i cittadini, ascoltandoli e studiando assieme iniziative per fare rivivere il quartiere. Chiediamo però solo anche collaborazione, nel senso che è ovvio che noi faremo la nostra parte, ma in alcuni casi sono anche i cittadini che dovranno avere un occhio di riguardo al decoro urbano per esempio. In ogni caso noi ci siamo, e faremo del nostro meglio per fare tornare a far rivivere il quartiere nel migliore dei modi".