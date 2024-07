Luisa Porrino, la regista e autrice biellese si racconta: “Il successo non arriva subito, ci vuole costanza”

Chiunque sia più o meno appassionato di cinema inevitabilmente si trova a contatto con questa “industria culturale”, come l’ha definita Luisa Porrino, originaria del Biellese. Oltre a parlarci della sua storia, la regista e autrice biellese ci ha fornito consigli utili a perseguire la carriera cinematografica e a migliorare il cinema italiano.

Può raccontarci di lei?

Io ho quarantotto anni e sono nata a Cossato. Le origini sono totalmente radicate sul territorio, in cui ho vissuto fino a diciannove anni. Ho frequentato il Liceo Linguistico e, dopo il diploma, sono andata a Londra per studiare. Mi sono laureata in fotografia e ho cominciato a lavorare come fotografa. Avevo sempre coltivato l’amore per il cinema, che cresceva ogni giorno dentro di me, e sono tornata in Italia. Ho cominciato a lavorare come aiuto-regista a San Giusto Canavese, dove giravano delle soap e, dopo svariate insistenze, sono stata chiamata in una prima produzione cinematografica a Roma. Ho fatto la pendolare per un po': scendevo per i lavori e poi ritornavo. Poi, mi sono stabilita lì e, forse per una questione di DNA familiare, perché nella mia famiglia erano tutti industriali tessili, ho aperto la mia società di produzione nel 2009, la Fargo Entertainment, ed è ancora qui oggi. Dopo qualche anno di esperienza nel reparto regia, sono passata con interesse nell’ambito della produzione, quindi agli aspetti della gestione di una società, di un ufficio. Ero curiosa di sapere come si amministrassero questi reparti e ho acquisito sempre più nozioni. Nel 2021, con la Fargo, ho girato un film su Biella: “Tramonto a Nord Ovest”, finanziato dalla Regione Piemonte. Era una coproduzione Italia-Svizzera ed è stata girata qui nel Biellese. Fargo produce progetti di altri autori e registi. In questo momento, abbiamo un film in post-produzione, “Coccinelle sul soffitto”, finanziato dalla Regione Liguria e dal Ministero.

Che cos’è per lei il cinema?

Nascendo come fotografa, ho sempre avuto una passione per la narrazione e le immagini. Dopo l’università, sono approdata nelle immagini in movimento ed è sempre stato presente il piacere di narrare storie. È ciò che fa il cinema, regala emozioni. Il cinema è preposto a raccontarci, è uno specchio dell’anima. Per me, è un modo di esprimermi e di essere. E’ ovvio che ci sia da considerare anche il lato industriale e impresa: il cinema è un’importante industria culturale.

Cosa pensa del cinema italiano?

Eccetto qualche exploit, come l’opera di Paola Cortellesi, ci sono pellicole italiane che vengono viste poco. Il cinema italiano, le produzioni indipendenti soffrono molto già da prima della pandemia Covid. I nostri film faticano ad essere visti perché il settore oggi è poco salvaguardato. Non ci sono leggi che tutelano realmente il nostro lavoro che è anch’esso un’ espressione del made in Italy.

A che punto è il cinema in tutto il mondo? Deve migliorare e comunicare in modo diverso?

Sarebbe difficile fare un discorso preciso in questo senso, perché il cinema è costituito da grandi autori, come De Sica, Sorrentino, Garrone, Moretti e così via, citando quelli italiani. Si tratta di un cinema autoriale, che narra in una determinata maniera. Di seguito, menziono il cinema di genere, completamente diverso: le commedie, di cui l’Italia è stata maestra, l’horror, il giallo, il thriller ed esso si declina in tanti modi. Dovrebbe esserci qualcosa per tutti, a seconda di quello che ognuno vuole guardare o preferisce di più o di meno. E’ importante interessarsi a un autore particolare e vedere cosa andrà a raccontare in un nuovo film o che visione del mondo ci vuole mostrare.

Lei è stata eletta presidente di Confartigianato Regione Piemonte Cinema e Audiovisivo: ce ne parli.

Confartigianato è un’associazione di categoria ed esiste da tanti anni. Rappresenta le piccole e le medie imprese artigianali e gli artigiani stessi. La categoria Cinema e Audiovisivo è recente: prima, in Piemonte, non esisteva ma solo a livello nazionale, guidata da Corrado Azzolini. In questi mesi, diversi di noi hanno valutato e accettato la proposta di creare questa nuova categoria, all’interno di Confartigianato, per tutelare le aziende come le nostre e la nostra sapienza artigiana. E’ vero che ogni film deve avere un lato industriale, ma c’è anche la parte artigianale e autoriale. Ogni film è un prototipo mai uguale a se stesso. Puoi frequentare la scuola di cinema, ma ti occorre stare in una società di produzione, per capire esattamente come si svolgono i singoli passaggi. Non c’è un modello unico per farlo. Per il Piemonte, parliamo di una nascita recente, circa una settimana fa. Si tratta di un polo cinematografico molto importante. A Torino, si trova Film Commission, che lavora da anni sul territorio e gli sviluppi sono stati immensi. La regione investe diversi capitali sul cinema con bandi e fondi per finanziare la produzione. Dopo il film realizzato nel 2021, ho deciso di mantenere un legame con il territorio. Abbiamo fatto un grande lavoro di formazione con esordi di giovani piemontesi, sia come attori, che in diversi ruoli all’interno della produzione, costumisti, scenografi, assistenti nei vari reparti.

Che suggerimenti dà alle persone che vogliono lavorare nel mondo del cinema?

Sicuramente, è difficile e, se qualcuno ha una grande vocazione, può farcela. Il settore ha un grande staff, come attori, registi, sceneggiatori, contabili, amministratori e così via. Purtroppo, l’area amministrativa, in Piemonte, è carente. Chi vuole lavorare sul set deve studiare, ma deve anche armarsi di buona volontà, pazienza ed essere motivato. Non bisogna immaginare che, dopo essersi laureati in scenografia all’Accademia, tu ti proponga come scenografo. Lo sei di formazione, ma parti dalla gavetta. Quindi, è necessario avere anche un briciolo di umiltà per affrontare una grande fatica e un guadagno poco cospicuo. C’è un bagaglio di nozioni da conoscere e imparare. In principio, ero una volontaria nel set: portavo il caffè e stavo in silenzio. E sono vent’anni che ho la mia società di produzione. Ci vuole perseveranza, perché il successo non arriva in due giorni o in due mesi”.