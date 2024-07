ASD Piemonte Ginnastica all’International Gym Festival: le biellesi a Riccione FOTO

Splendida esperienza per le ginnaste dell’ASD Piemonte Ginnastica, grazie alla partecipazione al Festival del Sole “International Gym Festival”, a Riccione, svoltosi dal 30 giugno al 5 luglio 2024. Migliaia di atleti da tutta Europa, dal Giappone e dal Brasile, per una Kermesse di ginnastica, danza ed acrobatica, non competitive ma solo dimostrative. Libera interpretazione con musica di gesti altamente tecnici ma decisamente coreografici, eseguiti per il piacere di partecipare. E poi tanta socialità, workshop e scambio di idee ed esperienze. Sul meraviglioso palco di Piazzale Roma, a ridosso del famoso Viale Ceccarini, di fronte ad un folto pubblico internazionale e a turisti incuriositi, Giorgia Falcetti, Giada Ferrigo, Alice Barberis, Aurora Cinguino, Sara Gareri, Claudia Coden, Martina Giavarra, Sofia Piccaluga, Maria Vittoria Rossi, Vittoria De Santo, Alessandra Mosca e Ludovica Lombardo, preparate dalla Direttrice Sportiva Donatella Eterno, coadiuvata dall'istruttrice Giada Pomini, hanno eseguito una coreografia in collaborazione con le atlete della ASD Sportime di Milano: ventitré atlete in pedana ad eseguire, con eleganza ed espressività, una performance di 5 minuti con cerchi nastri e ghirlande di fiori. Grande soddisfazione per tutti con il proposito di ritornare.