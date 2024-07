Dal Nord Ovest - Incidente tra tir e auto sull'A4 per Torino

In data odierna, 11 luglio, intorno alle 11 circa, i Vigili del Fuoco sono giunti sull'A4, nel comune di Villarboit, in direzione Torino, per un incidente tra un mezzo pesante e un'autovettura elettrica.

Arrivate sul posto, le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, assieme al 118 e al personale della viabilità.