Pralungo, anziano in difficoltà dentro casa: soccorso in piena notte (foto di repertorio)

Anziano in difficoltà nel cuore della notte. L'allarme è scattato a Pralungo, poco dopo l'una: stando alle prime ricostruzioni, il residente sarebbe caduto a terra per cause da accertare e non sarebbe più riuscito a rialzarsi.

Ad allertare i soccorsi un vicino di casa. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, assieme ai sanitari del 118, per la prima assistenza.