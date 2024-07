Masserano: Carica la spesa in auto e le fanno sparire la borsa con uno stratagemma

Era nel parcheggio del supermercato di Masserano, ieri intorno a mezzogiorno, la donna che, distratta da una giovane che chiedeva informazioni, è stata derubata da un complice di quest'ultima che ha trafugato la borsa lasciata sul sedile.

Sembra che l'aspetto della ladra, benvestita e di buone maniere, non avesse insospettito la vittima, che si è resa conto di non avere più la borsa sulla strada verso casa. Fatta denuncia presso i Carabinieri, ora sono in corso indagini utilizzando anche la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza per risalire ai responsabili del furto.