Casetta in legno a fuoco, scatta l'allarme a Cossato (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Allarme incendio a Cossato dove, per cause da accertare, una casetta in legno (situata all'interno di un cortile) è stata avvolta dalle fiamme.

È successo poco prima delle 13 di oggi, 11 luglio. Sul posto tre mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata. Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause del rogo.

Presente anche la Polizia Locale di Cossato per la gestione della viabilità.