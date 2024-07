Carabinieri, Lino Banfi contro le truffe agli anziani: “Aprite bene gli occhi” VIDEO

Lino Banfi è il testimonial della campagna informativa dei Carabinieri. Il “Nonno d'Italia” scende in campo per mettere in guardia il cittadino contro le truffe agli anziani. Nel suo dialogo con il comandante di stazione dell'Arma, l'attore ha fatto qualche esempio sugli stratagemmi adottati dai malfattori.

Citando anche un caso personale: “Hanno telefonato pure a me – confida – Mi hanno detto: c'è una fuga gas. E io: lasciatelo fuggire tanto i Carabinieri lo arrestano”. Da lì la raccomandazione: se qualcuno chiede informazioni personali, soldi, o cerca di entrare in casa con l'inganno, non abbiate dubbi, chiamate il 112.