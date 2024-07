Biella, scontro tra due auto a Pavignano: una donna al Pronto Soccorso FOTO e VIDEO

Biella, scontro tra due auto a Pavignano: una donna al Pronto Soccorso (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale che ha avuto luogo in prossimità di un incrocio, a Pavignano, nel comune di Biella.

È successo poco prima delle 15 di oggi, 11 luglio. A scontrarsi due auto, guidate da due uomini. In breve tempo, sono giunti i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti e delle persone a bordo.

Stando alle prime informazioni raccolte, una donna sarebbe stata trasportata cosciente al Pronto Soccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, assieme agli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.