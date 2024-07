Questa mattina, poco prima delle 11, a pochi passi dalla chiesa di San Sebastiano, in via Beato Agostino De Fango, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio del vano motore di un'auto. Il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi.

i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo, coadiuvati dalla Polizia Locale che ha effettuato gli accertamenti di rito.