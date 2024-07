Biella, Alpini del Barazzetto in festa per il 90° anniversario di fondazione (foto di repertorio)

Alpini del gruppo Barazzetto di Biella in festa per il 90° anniversario di fondazione. L'evento è in programma domenica 14 luglio: alla cerimonia dell'alzabandiera e della sfilata delle 10, seguiranno la Santa Messa (ore 11) e il pranzo finale.