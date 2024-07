Da Lovadina a Lecco passando per Recco: ottimi risultati per Valdigne Triathlon

A Lovadina (TV) il 5-6-7 luglio 2024 si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Triathlon individuali ed a Staffetta 2+2, le gare Promozionali per la categoria Ragazzi e la Coppa delle Regioni.

Nella splendida struttura del Centro “Le Bandie”, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere della competizione, si è svolta una tre giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone che hanno profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento.

La prima giornata si è disputata venerdì 5 luglio.Tra le Junior (750m-20km-5km) buona gara per 2/3 con le migliori, per la biellese Costanza Antoniotti, per lei un buon 13° posto finale che fa ben sperare per il futuro. Tra gli Junior maschi buoni piazzamenti dei torinesi Enea Demarchi, Filippo Gai e Marco Sabbatini. Tra le YB si è registrata una prova decisamente positiva con il 10° posto dell’arquatese Erica Pordenon, seguita dalle parmensi Asia Baistrocchi e Fosca Boldrocchi. Tra i Youth B maschi prova molto positiva per il biellese Giacomo Frassati, in una gara per buona parte con i migliori del lotto, bene al traguardo i torinesi Filippo Col e Lorenzo Gatti.

Tra le YA si è ottenuta la migliore prova di giornata per i colori verde-turchese-oro, con tanta grinta 5° posto per Alice Ventre, seguita con un buon piazzamento dalla biellese Giulia Ferrari. Nella categoria Youth A maschile buone le posizioni al traguardo per i torinesi Leonardo Chierotti, Pietro Col (in crescita di prestazioni) e del biellese Federico Cagnin.

Sabato si sono disputate le gare a Staffetta 2+2 per le categorie Junior e Youth e per il bellissimo format della staffetta “Sviluppo”.Le prime a scendere in competizione sono state le Staffette Sviluppo, con prestazioni positive dei torinesi Marco Sabbatini, Lorenzo Strazzari e Pietro Col. Nelle Staffette Junior la staffetta composta da Demarchi, Antoniotti, Gai e Pordenon conquista l’11° posto, nella gara Youth, grande gara della Staffetta composta da Col, Ventre, Frassati e Baistrocchi che conquista il podio allargato con un bellissimo 6° posto.

Positiva la gara della Staffetta composta da Chierotti, Boldrocchi, Gatti e Ferrari. Nel pomeriggio di sabato 6 luglio si sono disputate le Gare Promozionali destinate alle categorie Ragazzi con una numerosissima partecipazione di giovanissimi atleti di ogni parte d’Italia.

Al femminile gare molto positive per la torinese Chiara Gai (8°) peccato per la biellese Cecilia Lorenzoni costretta al ritiro per un malessere quando era tra le prime nella run finale. Tra i maschi un combattivo torinese Giovanni Durando conquista il 7° posto finale, peccato per il biellese Thomas Zecchini costretto al ritiro per una foratura quando era in buona posizione.

Nella mattinata di domenica Coppa delle Regioni con molti atleti di Valdigne Triathlon convocati nei Team di Piemonte, Emilia Romagna. Da segnalare nelle Staffette Regionali Youth lo splendido argento di Piemonte 1 con staffettista Erica Pordenon e il 7° posto sempre tra gli Youth del Team di Piemonte 2 dove erano presenti Giacomo Frassati e Alice Ventre. Grande soddisfazione nella categoria Ragazzi per Giovanni Durando che conquista l’oro con i suoi compagni di Team piemontesi Pastorino, Gherardi e Supertino.

Tra gli Junior ottimo 6° posto per Piemonte 1 con staffettista Costanza Antoniotti che ha ribadito, come nel giorno precedente, uno dei migliori tempi di frazione. Nel Team Piemonte 2 dei Ragazzi soddisfazione per Chiara Gai 7° al traguardo. Molto bene negli altri Team piemontesi i giovani di Valdigne Triathlon selezionati: Chierotti, Ferrari, Lorenzoni e Zecchini. Ottime prestazioni nei Team dell’Emilia Romagna per Fosca Boldrocchi e Asia Baistrocchi.

A Lecco domenica 7 luglio è andata in scena la Prova di Circuito Nazionale Triathlon trasformata per il maltempo in Duathlon Sprint. Al femminile straordinario risultato delle portacolori di Valdigne Triathlon: ottimo 5° posto assoluto per la varesina Erica Maculan, 6° posto assoluto e oro tra le M1 per la varesina Sara Speroni, oro tra le M2 per Raffaella Turco e 5° posto tra le S4 per Daila Jessica Remoli. Tra gli uomini splendido oro tra gli M2 per il biellese Marco Schiapparelli, argento tra gli M1 per un solido valdostano Andrea Pirana, ennesimo podio per il Coach biellese Stefano Massa, bronzo tra gli M4, 4° posto tra gli M3 per il valdostano Alberto Boldrini e buona gara tra gli S3 per Leonardo Vairetto.

A Recco, con l’organizzazione di QualiTry, si è disputato il Triathlon Olimpico Internazionale, temuto per il suo percorso particolarmente duro, grande vittoria per la torinese Silvia Visaggi che conquista uno straordinario oro assoluto, al maschile ancora molto bravo Andrea Manzotti bronzo tra gli S3 e, nella gara di casa, buon piazzamento dell’arquatese Sergio Pordenon.

A Lovere, nel classico e impegnativo Tri Medio, uno spettacolare (e poliedrico visto che spazia dal Winter Triathlon al Duathlon Cross, dal Triathlon Cross al Triathlon Medio passando dall’Olimpico…) Marco Barison ottiene l’oro tra gli S2 e il 6° posto assoluto. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti sportivi prima della pausa agostana.