Regione, Gianna Pentenero nuovo presidente del gruppo PD in consiglio

I neoeletti Consiglieri regionali del Partito Democratico, nella riunione svoltasi oggi, hanno indicato come Presidente del Gruppo la candidata alla Presidenza della Regione Gianna Pentenero.

“Il ruolo che mi è stato affidato – commenta Gianna Pentenero – è la prosecuzione dell’impegno che ho profuso in campagna elettorale. Ringrazio i colleghi per avermi, ancora una volta, accordato la loro fiducia. Il Partito Democratico porterà avanti un’opposizione seria, responsabile e inflessibile e attraverso proposte alternative e concrete costruirà nei prossimi cinque anni le basi per tornare al governo della Regione”.

“Un sincero in bocca al lupo a Gianna Pentenero per il suo nuovo incarico di Presidente del Gruppo consiliare del PD. I piemontesi si aspettano da tutti noi un’opposizione intransigente e costruttiva a partire dai temi che hanno caratterizzato il lavoro degli ultimi anni e la campagna elettorale come la difesa della sanità pubblica” dichiara il Segretario Regionale del Partito Democratico, Domenico Rossi.

“Con Gianna, le colleghe e i colleghi consiglieri - aggiunge Rossi - ci sarà un lavoro comune che terrà insieme le attività del gruppo e quelle del partito nelle istituzioni e sul territorio. Insieme alle altre forze di opposizione abbiamo il compito e sentiamo fortemente la responsabilità di costruire un’alternativa che torni a governare la nostra regione”.