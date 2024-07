Voucher digitalizzazione PMI, un incontro sulla misura da oltre 12 milioni di euro per le imprese piemontesi

Si svolgerà presso la sede di Novara della Camera di Commercio nel pomeriggio di martedì 16 luglio, dalle ore 14.30, l’incontro dedicato al bando “Voucher Digitalizzazione PMI”, che mette a disposizione delle imprese piemontesi contributi a fondo perduto per favorire la transizione digitale, stimolando la domanda di prodotti, servizi e formazione, nonché lo sviluppo della capacità di collaborazione nel campo delle tecnologie I4.0.

Destinatarie della misura sono le Micro e Piccole Medie Imprese, secondo la definizione europea. Le agevolazioni saranno concesse a copertura di una quota delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi, consulenze e formazione, tra il 40% e il 60% in ragione della dimensione dell’impresa. L'importo minimo del voucher è di 4.000 euro, quello massimo di 25.000 euro e le domande potranno essere inviate a partire da mercoledì 18 settembre 2024 (ore 11.00). La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta a 12,2 milioni di euro, di cui 11 milioni derivanti dalla misura del Programma regionale FESR 21-27 della Regione Piemonte (Priorità 1 “RSI, competitività e transizione digitale”, Azione I.1ii.2) e 1 milione 200mila euro da risorse delle Camere di Commercio piemontesi.

Ad aprire l’incontro di martedì 16 luglio saranno Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Matteo Marnati, assessore regionale all’Innovazione e ai Servizi digitali per cittadini e imprese, e Andrea Tronzano, assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive: industria, artigianato, PMI e imprese cooperative, Internazionalizzazione e attrazione investimenti.

Seguirà la presentazione del bando da parte di Paolo Furno, responsabile Settore promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Regione Piemonte, mentre Roberto Strocco, responsabile Area Progetti e Sviluppo del Territorio di Unioncamere Piemonte, approfondirà requisiti e iter delle domande di agevolazione.Si parlerà anche dei servizi offerti alle imprese del territorio attraverso i Punti Impresa Digitale, illustrati da Cristina D'Ercole, vice segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, per concludere con una presentazione delle diverse opportunità di finanziamento previste nell’ambito del Programma regionale FESR 21-27 a cura di Marco Mangiantini, componente del team supporto FESR del sistema camerale piemontese. Ampio spazio sarà riservato ai quesiti dei partecipanti, che potranno richiedere approfondimenti su requisiti e procedure relative alla misura.

«Lo sosteniamo da tempo e non ci stancheremo di ripeterlo: la digitalizzazione non rappresenta un optional, bensì è una componente indispensabile per fare impresa e rimanere competitivi su un mercato veloce e complesso come quello di oggi» dichiara Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Le ingenti risorse messe a disposizione da Regione Piemonte e sistema camerale piemontese rappresentano un’importante iniezione di liquidità per le nostre imprese, aiutandole a crescere e continuare ad investire in un ambito strategico come quello digitale. A questo supporto economico si affianca l’attenzione al capitale umano, con le iniziative di formazione messe in campo grazie ai PID – Punti Impresa Digitale delle Camera di Commercio» aggiunge Ravanelli. «Non solo: nei prossimi mesi il nostro Ente camerale attiverà altri tre bandi di contributo rivolti a micro, piccole e medie imprese del quadrante per sostenerne la presenza sui mercati internazionali, la transizione ecologica e la partecipazione a percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento, con una dotazione complessiva di ben 550mila euro».

«Informare per preparare gli imprenditori a sfruttare tutte le potenzialità della seconda edizione del voucher digitalizzazione PMI volto ad aiutare il sistema produttivo, dalle piccole alle medie imprese, inclusi professionisti e micro imprese nell'attuazione della trasformazione digitale. Questo l’obiettivo degli incontri programmati con il supporto delle Camere di Commercio in tutto il territorio piemontese e che serviranno per costruire il Piemonte dei prossimi vent’anni» commentano l’assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano e l’assessore regionale all’Innovazione e ai Servizi digitali per cittadini e imprese, Matteo Marnati.

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione entro il 15 luglio: coloro che non riuscissero a partecipare in presenza potranno seguire l’evento online; i link per inviare la propria adesione e quelli per consultare il testo del bando sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it. Maggiori informazioni sulla misura possono essere richieste scrivendo una e-mail all’indirizzo bandi@pie.camcom.it.