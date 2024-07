Indagine congiunturale, le previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2024

L’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul terzo trimestre 2024 registra il peggioramento di tutti gli indicatori rispetto allo scorso trimestre.

Ecco il saldo fra pessimisti e ottimisti dei principali indicatori sulle previsioni degli imprenditori biellesi dell'industria manifatturiera e del terziario per il terzo trimestre 2024:

occupazione: -2% (era 2,9 lo scorso trimestre),

produzione totale: - 23,8% (era - 14% lo scorso trimestre)

ordini: - 27,2% (era a -12,5%, lo scorso trimestre)

redditività: -11% (era a - 14% scorso trimestre).

A commentare l’indagine è Paolo Barberis Canonico, vice presidente Uib con delega all’Economia di Impresa, Sviluppo delle Filiere e Sostenibilità: "Le previsioni pessimistiche degli imprenditori biellesi riflettono il sentiment generale di prudenza a fronte di un rallentamento dell'economia e dell'aumento dell'incertezza. Mi riferisco, in particolare, alla contrazione della produzione di Germania e Francia e ad una ripresa della Cina al di sotto delle aspettative. Ad una debole domanda interna ed esterna si aggiungono altre variabili altamente complesse come l'inflazione, il calo del potere d'acquisto, l'innalzamento dei prezzi e, più in generale, l'instabilità geopolitica determinata dai conflitti ancora in corso. A fronte di prospettive così incerte, le imprese cercano di rispondere con un atteggiamento positivo che guarda alle prossime sfide: digitalizzazione, internazionalizzazione, transizione ecologica. Su questi temi il supporto all'Industria 5.0 è fondamentale".