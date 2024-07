Dal Nord Ovest - Auto contro moto, sbalzati i due centauri: uno ha perso la vita

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri. Stava viaggiando a bordo di una moto insieme a un'altra persona quando una vettura, che procedeva in direzione opposta, ha colpito la due ruote.

E' successo pochi minuti prima delle 20 a Nole Canavese, in via Circonvallazione, all'altezza del distributore di benzina Q8. I primi accertamenti hanno permesso di stabilire che l'autovettura ha centrato in pieno la moto che procedeva in senso opposto.

In sella c'erano due uomini, uno è stato sbalzato in una bialera che costeggia la strada, l'atro è andato ad impattare contro una recinzione. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori. L'altro motociclista è stato trasportato in gravi condizioni con elisoccorso presso l'ospedale CTO di Torino.