Monteleone Trasporti lancia il servizio di Noleggio Refrigerato.

Monteleone Trasporti annuncia un nuovo arrivo nella sua flotta di veicoli a noleggio: il Fiat Ducato Maxi Refrigerato. Questo mezzo è l'ultimo arrivato della gamma di veicoli per il trasporto dell’azienda, pensato per soddisfare le esigenze di chi necessita di un trasporto sicuro, affidabile e a temperatura controllata fino a -20°C.

Il Fiat Ducato Maxi Refrigerato è un furgone isotermico equipaggiato con frigo, conforme alle normative Euro 6 e alimentato da un motore Diesel compreso di AdBlue con cambio manuale.

Il veicolo è progettato per garantire il mantenimento delle basse temperature, essenziali per il trasporto anche dei surgelati.

Igiene e sicurezza

Monteleone Trasporti pone una particolare attenzione alla sanificazione del mezzo. Dopo ogni utilizzo, il Ducato viene pulito e igienizzato con prodotti specifici certificati HACCP. “Utilizziamo un detergente universale sgrassante a pH neutro, che svolge un'azione anche deodorante, non lascia residui e non necessita di risciacquo, garantendo così che il trasporto avvenga in condizioni igieniche ottimali.”

Noleggio facile e affidabile

L’esperienza dell’azienda nel mondo dei trasporti, maturata in tre generazioni, permette di offrire un servizio di noleggio che risponde a ogni esigenza. Con il Fiat Ducato Maxi Refrigerato, potrai viaggiare anche tu con sicurezza e affidabilità, per trasportare le tue merci in perfette condizioni e consegnarle dove serve, quando serve, nel modo migliore possibile.

Contattaci

Per maggiori informazioni sul noleggio del Fiat Ducato Maxi Refrigerato e per scoprire l'intera flotta dei veicoli a noleggio, contatta il team:

• Email: rent@monteleonetrasporti.it

• Telefono: +39 0152557193 Int. 200

Viaggia anche tu in sicurezza e affidabilità con il “Cuore sulla Strada”.