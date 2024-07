Gattopoli: salvata dai maltrattamenti, ora cerca casa.

Questa mamma è stata recuperata in Sicilia ed è arrivata con i suoi gattini che per fortuna sono stati già adottati. Ha circa 5 anni ed è testata FIV e FeLV negativa. È stata messa in sicurezza da una volontaria in quanto era stata picchiata e le avevano fratturato la mandibola. Non possiamo nemmeno immaginare la sofferenza che ha subito questa creatura. Era anche in un gravissimo stato di denutrizione, infatti deve ancora mettere su un po’ di peso, nonostante questo ha fatto di tutto per allattare i suoi micetti. La frattura alla mandibola era già ricalcificata e le ha causato un lieve prognatismo che però non cambia la sua espressione dolce e cerca sempre il contatto umano, nonostante le violenze subite dagli uomini. Ha due occhi verdi molto grandi e per lei vorremmo tanto una famiglia che la curi e confermi questa sua fiducia nel genere umano. È veramente una gatta buonissima, adora i grattini sulla testa e cerca solo un po’ di amore. Fate un salto per farle due carezze e vi conquisterà!

Gattopoli Made in Biella O.d.V. è fondamentale per continuare a darci una mano a salvare gattini, aiutateci a spargere la voce!

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici per un’adozione consapevole.

Cari amici, vi ricordiamo l’appuntamento di domenica 14: vi aspettiamo numerosi dalle 15 in poi al Polivalente di Occhieppo Inferiore (Via Caralli 7), per il Motogiro benefico in collaborazione con i Protectors LE MC - Italy Chapter URSIS B. Oltre al motoraduno e al banchetto di Miciocreativo sarà servita l’apericena e l’incasso della manifestazione ci aiuterà a comprare tante pappe per i nostri gattini. Se non siete già in vacanza vi aspettiamo anche solo per un saluto!