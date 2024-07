Sarebbe rimasto illeso il conducente che, per cause da accertare, è finito fuori strada con l'auto nella campagna di Mottalciata.

È successo oggi, intorno alle 15, lungo la Provinciale che da Candelo porta all'abitato di Castellengo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza del mezzo, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.