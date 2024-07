Un camion con rimorchio svolta in curva ma parte del carico (pallet e bobine in metallo) finisce sopra un'auto. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 18 di ieri, 8 luglio, in via Attilio Tempia, a Cavaglià. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti di rito. La strada è rimasta per diverse ore ed è stata riaperta al traffico intorno alle 23.