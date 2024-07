Cibo e racconti per un mondo sostenibile, ottima partecipazione a Valdilana

Ottima partecipazione e interventi di altissimo livello all'evento "Il viaggio continua...Cibo e racconti per un mondo sostenibile" di sabato 6 luglio presso il PalaGiletti di Valdilana.

“È stata l'occasione per approfondire i temi della cittadinanza globale, del cambiamento climatico, della lotta al caporalato e delle scelte che ciascuno di noi può fare per rendere il proprio stile di vita maggiormente etico e sostenibile – spiegano dalla pagina Facebook dell'amministrazione - La giornata è terminata con gli assaggi e gli scambio dei cibi delle diverse etnie presenti sul nostro territorio. Un grazie al progetto Sai, alla rete di ValdilanAccoglie alla progettualità di Regione 4.7, alla Pro Loco di Trivero, a Italiachef, a Teo's caffè, a Oltreilgiardino per i laboratori per i più piccoli e ai centri estivi per la partecipazione al secondo torneo Valdilana league. Un grazie particolare per la testimonianza dei bambini che hanno frequentato il quinto anno della primaria Mario Andrion”.