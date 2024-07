A Cossato la salute passa dalla cucina: Comune, ASL e Centro Incontri uniti per una buona alimentazione

Quattro incontri formativi interamente dedicati ai corretti stili di vita e ad una sana alimentazione.

Queste le linee guida del progetto in cantiere (“La salute passa dalla cucina”), messo in campo dall'amministrazione comunale di Cossato che, nei giorni scorsi, si è data appuntamento nella prima riunione di giunta, dopo le lunghe settimane del periodo elettorale. Si tratta di un progetto corale che vede in campo il Comune, assieme al Centro Incontro e all'ASL Biella.

Nei prossimi mesi verrà sottoposto all'attenzione della Regione Piemonte così da ottenere un finanziamento da 15mila euro. Una cifra necessaria per avviare l'iniziativa rivolta alla popolazione over 65. Sono in previsione 4 incontri formativi incentrati su un'alimentazione più idonea.

Sarà presente anche uno chef che impartirà consigli e vere e proprie lezioni su come cucinare in modo sano e saporito. Tutto questo si svolgerà nei locali del Centro Incontri di piazza Croce Rossa, a Cossato.