Vacanze in catamarano: i motivi per cui ne vale la pena

Organizzare una vacanza estiva in catamarano è una delle esperienze che devi per forza fare almeno una volta nella vita. È il mezzo migliore che ci sia se ami il mare, il sole, l’estate, gli scenari da cartolina. Se ancora non sei convinta, queste sono le principali motivazioni per cui vale assolutamente la pena prenotare una vacanza in catamarano immediatamente.

Connubio perfetto tra avventura e relax

Anzitutto, le vacanze in catamarano rappresentano il connubio perfetto tra avventura e riposo assoluto. Le vacanze in barca ti danno la possibilità di andare all’avventura senza però rinunciare al relax. Grazie alla società di noleggio catamarani hai a tua disposizione bellissimi charter nelle migliori destinazioni del Mediterraneo con tanto di equipaggio a bordo per non doverti preoccupare di nulla, se non di goderti la tua vacanza.

La vacanza in barca è ovviamente sinonimo di avventura e di scoperta; mentre l'imbarcazione naviga tra le onde, puoi stenderti sul ponte o sulle iconiche reti di prua a prendere il sole. A bordo del catamarano ci sono tutti i comfort di cui hai bisogno senza dover trascorrere una o due settimane con il mal di schiena. Puoi decidere di fermarti per colazione, pranzo e cena dove desideri attraccando in un piccolo porto lungo la costa oppure proseguire la navigazione e preparare del pesce fresco appena pescato.

Luoghi incredibili raggiungibili solo via mare

Spesso ti sarà capitato in passato di leggere guide turistiche per organizzare le tue vacanze estive che pubblicizzavano posti meravigliosi e luoghi incantevoli da raggiungere però solo dopo una scarpinata di ore su impervi sentieri rocciosi sotto il sole cocente o addirittura esclusivamente via mare. Finalmente organizzando la tua vacanza in catamarano, hai accesso a dei piccoli angoli di paradiso in terra irraggiungibili altrimenti dove trovi finalmente pace e tranquillità. A differenza della barca, il catamarano è meno immerso in acqua e permette di avvicinarsi alle più belle spiagge senza problemi o addirittura agli scogli fino a scorgere incredibili grotte marine.

Grazie al catamarano, per la primissima volta in tutta la tua vita, hai la possibilità di accedere a spiagge solitarie di sottile sabbia dorata che si aprono tra gli scogli e le rocce o arrivare su piccoli isolotti sperduti in mezzo al mare dove non c’è traccia di anima viva.

Una navigazione più stabile

Soprattutto se non hai mai navigato prima d’ora, sappi che il catamarano è un'imbarcazione molto più stabile rispetto ad altre perché i due scafi sono poco immersi in acqua. In pratica, il catamarano ti fa sentire meno le onde e il mare agitato che, purtroppo, può sempre capitare anche in piena estate quando sei in ferie.

La navigazione in catamarano è piacevolissima, sembra quasi di scivolare a pelo d'acqua. Che sia viaggiando a pochissima distanza dalla costa o un po’ più in mare aperto, hai la possibilità di avvistare animali marini nel loro habitat naturale come le tartarughe o i curiosissimi delfini. Quest'ultimi spesso si avvicinano alla imbarcazioni; sembra quasi che vogliano giocare e vedere chi arriva più velocemente alla meta.