Tragedia a Cossato, trovato vicino allo Strona il corpo senza vita di un uomo

Tragedia a Cossato: dalle prime informazioni raccolte, sembra che sia stato trovato il corpo senza vita di un uomo. A dare l'allarme, stando alle prime ricostruzioni, un passante che, nella tarda mattinata di oggi, 8 luglio, avrebbe notato una persona distesa a terra, lungo la via pedonale, a lato del torrente Strona, a due passi dalla piazza Croce Rossa.

Sul posto, si sono portati velocemente i sanitari del 118 che purtroppo ne hanno constatato il decesso. La vittima aveva circa 54 anni. Presenti anche i Carabinieri, assieme agli agenti di Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Ora, verrà disposta l'autopsia sul corpo per stabilire le cause della morte.