Incidente domestico a Curino. È successo intorno alle 8.30 di oggi, 8 luglio: stando alle prima ricostruzioni, una donna sarebbe scivolata a terra all'interno del proprio alloggio e non sarebbe più riuscita a rimettersi in piedi.

I vicini hanno sentito le sue grida di aiuto e hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono giunti 118 e Vigili del Fuoco per la prima assistenza alla residente rimasta cosciente. In seguito, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.