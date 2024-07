Il Comune di Torrazzo resterà chiuso per il periodo delle ferie estive dal 15 al 26 luglio.

Durante questo periodo occorre contattare lo 0152551134 (Michela) dal lunedì al venerdì (15:30-17) per il servizio ragioneria; lo 0152568103 (interno 2–Doriana) per il servizio tecnico presso il Comune di Sordevolo dal 15 al 19 luglio; il 3346620202 (Stefania) presso il Comune di Muzzano per urgenze riguardanti i servizi demografici e di segreteria.