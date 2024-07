Camburzano, in corso lavori di ripristino fognatura - Foto archivio newsbiella.it

Dal 24 giugno sono in corso a Camburzano lavori di ripristino di un tronco di fognatura sulla Strada Provinciale 403 Di Camburzano, dove, in prossimità e corrispondenza di Via Camilla Lampo 10, sono previsti, secondo esigenza, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato regolato da semaforo mobile e movieri, e divieto di sosta e di fermata su entrambi i sensi di marcia della carreggiata.

Queste limitazioni del traffico saranno in vigore fino al 19 luglio, nella fascia oraria 8-18.