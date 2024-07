Corsa in montagna: Tavian Tourist Trophy coinvolge gli atleti di tutte le età FOTO e VIDEO

È partita questa mattina, domenica 7 luglio, la TTT (Tavian Tourist Trophy) organizzata dall’A.S.D. Climb Runners e Alessandro Chiarati (Atletica Santhià).

La seconda edizione ha coinvolto tutte le fasce d’età con tre percorsi valevoli come seconda ed ultima prova del campionato regionale individuale e di società assoluto, nelle categorie promesse, junior, senior 35+. Circa 200 atleti si sono cimentati nella corsa e una cinquantina solo dal GSA Valsesia: "Siamo stati miracolati - dichiarano gli organizzatori -, il meteo non era dalla nostra parte, ma la giornata ci ha concesso una splendida manifestazione e una buona partecipazione da tutto il Piemonte... peccato per scarsa presenza dei biellesi, che rispetto alle altre società sono stati un po' carenti. Ringraziamo tutti i partecipanti e coloro che ci hanno permesso di svolgere questa splendida manifestazione!"

Di seguito il video delle partenze:

La gara di 12,5 km e 730 metri di dislivello per gli atleti dai 20 anni ai 64 anni (promesse, senior, master).

La corsa di 6 km e 300 metri di dislivello per i corridori di età compresa tra 18 e 19 anni (junior) e quelli dai 65 anni in su (over 65 inclusi).

E infine la novità per i più giovani: un circuito ad hoc per gli atleti dai 12 ai 17 anni, di 1,5 km e 85 m di dislivello, valevole come campionato provinciale Biella e Vercelli di corsa in montagna giovanile. In questa prova la categoria “ragazzi” (12/13 anni) ha effettuato un giro del percorso, i “cadetti” (14/15 anni) due, mentre gli allievi (16/17 anni) ne hanno corsi tre: “È sempre bello vedere la grande partecipazione delle società biellesi. Non è necessario essere ottenere performance atletiche ad alti livelli, l’importante è coinvolgere, divertire e divertirsi” dichiarano gli organizzatori.

Al termine delle gare la pro loco di Tavigliano ha offerto il servizio ristoro-bar, concludendo con le premiazioni.

Di seguito le classifiche: https://www.irunning.it/gara.php?id=42191&ts=19911