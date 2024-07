Riascoltati per voi: Metallica - Ride The Lightning (1984)

Ventisettesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. In questi ultimi giorni ho ripreso ad ascoltare un disco metal che non ha sicuramente bisogno di nessuna presentazione essendo uno tra i migliori mai prodotti nella storia della musica, perché è semplicemente un capolavoro! Pubblicato nel luglio del 1984 dalla Megaforce Records, vi sto parlando di “Ride the Lightning”, secondo album in studio del gruppo musicale statunitense Metallica.

Dopo il loro album di debutto, "Kill 'Em All," i Metallica hanno mostrato una notevole crescita musicale e compositiva, elevando il loro suono con arrangiamenti più complessi e testi più profondi. L'album "Ride The Lightning", pubblicato nel 1984, è senza dubbio uno dei capolavori della storia del metal. Con questo secondo lavoro, la band di Los Angeles ha consolidato la propria reputazione come una delle migliori band al mondo.

L'album è ricco di brani memorabili, tra cui la rabbiosa "Fight Fire with Fire”; la potente "For Whom the Bell Tolls”; la struggente "Fade to Black”; la canzone epica per antonomasia: ossia la strumentale "The Call of Ktulu”. Ma non solo: all’interno di "Ride The Lightning" a me piace tantissimo anche la stessa title-track e “Creeping Death”. Credetemi, ma fatico ad eleggere una serie di brani migliori rispetto ad altri, non esagero se vi dico che questo è il classico album dove non c’è un brano migliore rispetto ad un altro, in quanto tutto il disco è stupendo e si fa ascoltare e riascoltare per ore e ore!





In questo disco, la band riesce a spaziare tra varie sonorità, si passa da brani veloci di thrash-metal a brani più melodici: Hetfield e soci dimostrano una grande versatilità e abilità. Ogni canzone ha la sua identità unica, in quanto ti riesce a catturare l'attenzione dall'inizio alla fine.





La produzione dell’album è considerevolmente migliorata rispetto al disco di debutto. I suoni sono più puliti e definiti, ogni strumento emergere con chiarezza e con un’importante pulizia sonora. Questa attenzione ai dettagli ha contribuito a creare un album che suona ancora fresco e potente dopo quarant’anni.





Due note interessanti: per i collezionisti, nel 1984, l'etichetta discografica francese Bernett Records stampò per sbaglio circa 400 copie dell'album ma con la copertina di color verde anziché blu. Con questo particolare errore quella versione viene considerata dai collezionisti un’incredibile rarità. Mentre nel giugno del 2017 la rivista “Rolling Stone” ha annoverato questo disco all’undicesima posizione nella classifica dei 100 migliori album Metal di tutti i tempi.





Voto: 10





Tracce:

1) Fight Fire with Fire – 4:44

2) Ride the Lightning – 6:37

3) For Whom the Bell Tolls – 5:11

4) Fade to Black – 6:55

5) Trapped Under Ice – 4:04

6) Escape – 4:24

7) Creeping Death – 6:36

8) The Call of Ktulu – 8:55

Durata: 47 minuti





Formazione: James Hetfield (chitarra ritmica, voce); Lars Ulrich (batteria); Cliff Burton (basso) e Kirk Hammett (chitarra solista).





Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Ride The Lightning” ma anche dei Metallica e della loro musica.





Al prossimo riascolto…