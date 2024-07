Prosegue Street Art Festival: presentato il programma di questa sera.

Prosegue l’undicesima edizione dello Street Art Festival, organizzato dall’Ente Manifestazioni Biella Riva, che quest'anno ha deciso di superare i confini del mondo circense per esplorare un universo artistico a 360°. Con 28 performance mozzafiato, il festival continua a incantare spettatori di tutte le età, trasformando Biella in un palcoscenico a cielo aperto.

SE PIOVE... VENITE LO STESSO

In caso di pioggia gli spettacoli verranno proposti all’interno della Palestra Don Bosco (conosciuta anche come Palestra di San Cassiano) con ingresso da via Galileo Galilei, oppure da piazza S. Cassiano a fianco del campanile.

Di seguito il programma degli appuntamenti di stasera, domenica 7 luglio:

-Alle ore 20.00 aprirà la palestra di San Cassiano (ingresso via Galileo Galilei o dal cancello vicino al campanile di piazza San Giovanni Bosco / San Cassiano) Area bimbi con la Zoo Family;

- Ore 21.00 inizio spettacoli;





- Cho Kairin, Cho Kairin è uno spettacolo tradizionale (con qualche migliaio di anni di storia) che comprende acrobazie, recitazione, giocoleria, trasformazione e tanto altro. L'appellativo di "super acrobata cinese" si riferisce al fatto che le sue esibizioni sono modernizzate e sofisticate per il pubblico di tutto il mondo;





- A seguire Filippo Brunetti con uno spettacolo di musica libera improvvisata. L'obiettivo del clown SAX-OH! è creare un'orchestra cacofonica e gioiosa, coinvolgendo numerosi volontari del pubblico e facendo loro suonare strumenti tradizionali e non. Tutti insieme daranno vita ad un concerto improvvisato e liberatorio di musica spontanea fatta di suoni, rumori e sorprese!!! Questo spettacolo cerca di esplorare e suggerire un nuovo universo sonoro e un nuovo clown musicale tramite la "musica libera improvvisata".

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/bistreetart