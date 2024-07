Milanesi i più tartassati d’Italia i biellesi al 43 posto

Siamo in dirittura finale dell’europeo di calcio e in attesa delle Olimpiadi, che di solito hanno il potere di distrarre e di parecchio gli italiani, con discipline semisconosciute per quattro anni che portano alla ribalta gli italiani sportivi la CGIA di Mestre ci ricorda che siamo pur sempre dei contribuenti. L’ennesima classifica questa volta riguarda il contributo che noi dobbiamo allo Stato e così scopriamo che i più tartassati di Italia vivono a Milano Monza e Roma. Si ma voi vi chiederete e Biella, con un clima prestigioso e con la nomea di risparmiatori in che posizione siamo? Non siamo in cima alla catena ma ci consolidiamo a metà strada circa, anche nel novero delle province piemontesi al 43 posto con reddito complessivo di 23.868 e un irpef media versata di 4.963 euro.

Siamo invece in coda per numero di contribuenti al 95 posto, ma non perché siamo inadempienti è che in realtà quelli che pagano sono 133.849 in gran parte da lavoro dipendente o da pensione decisamente pochi gli autonomi poco più di 4000, probabilmente siamo una specie in via di estinzione. Solo poco di 34.000 stando agli ultimi censimenti coloro che non contribuiscono all’Irpef ma è logico pensare che si tratti o di infanti oppure di nullatenenti. In ogni caso nulla sfugge al fisco siamo in media nazionale per il reddito medio mentre un po’ più sotto per la media dell’irpef versata, sempre che non si tocchino i conti, ma quella è un altra partita