Automotive, cinesi in arrivo? Urso: "Lavoriamo per un produttore in Italia. A Torino ci sono già centri ricerca e design

Produttori cinesi di auto in Italia? Torino potrebbe essere una "testimonial". Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che intervenendo al Forum in Masseria, in Puglia, ha ribadito la posizione del Governo: "Ci auguriamo e lavoriamo perché un produttore cinese di auto lo faccia in Italia".



Una prospettiva che, come già detto più volte dal ceo Carlos Tavares, non piace particolarmente a Stellantis. Però l'esecutivo tira dritto. "Nella regionalizzazione del mercato globale in atto - ha detto Urso -, in cui le imprese dovranno produrre nei continenti dove vorranno vendere i loro prodotti, è inevitabile che i produttori cinesi producano in Europa, ora nei loro radar c'è l'Italia".



E Torino, in tutto questo, cosa c'entra? E' un esempio. Come spiega il titolare del dicastero del Made in Italy, "In Italia abbiamo il migliore sistema di logistica per chi viene dall'Oriente. Ma siamo anche il miglior centro design e alcune aziende che ho incontrato hanno già centri di ricerca e design a Torino".



E a conclusione del suo ragionamento, l'esponente del Governo Meloni ha ribadito come: "In Italia abbiamo la piu' performante filiera componentistica che non lavora solo per Stellantis, non a caso nella missione che ho fatto in Cina con me c'era il presidente dell'Anfia".