Giovannino Guareschi: L’ umanità e la libertà di un autore

Scrittore, giornalista, umorista e caricaturista: Giovannino Guareschi fu tutte queste cose insieme, e anche di più. Autore della leggendaria serie «Mondo piccolo», che ha per protagonisti gli amici e rivali Don Camillo e Peppone, meglio di tutti incarnò forti valori umani e sociali rimanendo uno spirito fermamente libero, poco gradito ai potenti che lui stesso non amava. La sua eredità personale e culturale è oggi portata degnamente avanti dal primogenito Alberto e delle proprie figlie. Lo stesso Alberto, che nel 1993 fece tappa a Biella ospite dell’ associazione «L’ uomo e l’ arte» e del municipio, ha accettato lietamente quest’intervista nel gradito ricordo che serba del nostro territorio.

Giovannino Guareschi svetta tra gli autori italiani più letti e considerati. Ma chi era come persona, e uomo di famiglia?

Giovannino era un padre normale, nel senso che quando io e mia sorella avevamo bisogno di lui, lui c’ era sempre e questo è fondamentale per la crescita serena dei figli. Non posso farmi un’opinione di com’era come marito e mi piacerebbe che potesse rispondere mia sorella che, come donna, aveva più voce in capitolo. Non era amico di noi figli perché non ha mai abdicato dal suo ruolo di padre il quale, come tale, non può essere «amico» dei figli perché, alla lunga, l’amicizia rischierebbe di trasformarsi in complicità.

Che effetto le fa essere figlio di una figura così grandemente significativa?

Ritengo un grande onore quello di avere avuto come padre Giovannino Guareschi.

Qual è il ricordo più vivo che avete di lui in famiglia?

Purtroppo gli unici della famiglia che possano avere un ricordo vivo di lui siamo io e mia moglie: le mie due figlie Giovanna e Antonia e il figlio di mia sorella, Michele, nati lui vivente, erano troppo piccoli per avere ricordi «vivi». Però possiamo confermare la grande soddisfazione che lui ha provato il giorno in cui ha riunito i suoi amici per festeggiare il nostro matrimonio.

Suo padre è uno degli autori più popolari e influenti di sempre, le sue opere hanno venduto oltre venti milioni di copie. Quali erano i temi a lui più cari?

Il tema più caro a mio padre nei suoi scritti è la ricerca, con i suoi personaggi – specie quelli dei racconti del «Mondo piccolo» che gli hanno dato popolarità – di un punto d’incontro sul piano umano, per il bene della propria gente. Don Camillo e Peppone sono persone di buon senso che affrontano i problemi della quotidianità sempre secondo la loro coscienza di cristiani.

Chi lo ha conosciuto e ha letto le sue opere ha sentito in lui un senso profondo dell’umanità, evidente nel suo umorismo, ben presente nei suoi testi. Era convinto che bisognasse diventare più seri imparando a ridere.

Sì, mio padre, come tutti gli umoristi, provava una forte empatia nei confronti del prossimo e lo dimostra il suo intento di mettere al centro dei suoi scritti sempre l’ uomo. Continuo in lui l’invito all’autoironia, a non prenderci troppo sul serio e a ridere delle nostre debolezze.

Altra manifestazione della sua umanità fu la fede cattolica. Come la scoprì?

La fede cattolica gli fu inculcata da sua madre. Una fede fortissima che non aveva bisogno di ragionamenti né di conferme. Fede che lo ha aiutato a superare i momenti più difficili della vita nei Lager tedeschi e nella prigione italiana: nei suoi appunti in quei periodi di cattività è quotidiano il suo richiamo alla Divina Provvidenza.

Tenente di artiglieria assegnato ad Alessandria in tempo di guerra, il 9 settembre 1943 fu catturato dai nazisti e inviato nei lager polacchi e tedeschi, in cui rimase due anni insieme ad altri Internati Militari Italiani. Fedele al giuramento di fedeltà e obbedienza al Re, in prigionia rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale e tornò a casa pesando quarantasei chili, compresi stracci e zoccoli. Parlava mai della sua esperienza nei Lager?

Al suo rientro dai Lager io e mia sorella eravamo troppo piccoli per parlarci della sua esperienza: non avremmo capito quello che gli era successo. Successivamente erano pochi gli episodi «allegri» che avrebbe potuto raccontare a noi ragazzini...

I 347 racconti di «Mondo piccolo», meglio noti come la serie di Don Camillo e Peppone, sono la sua opera più popolare. Come ebbe l’ idea?

L’ idea di parlare del «Mondo piccolo» e della sua gente nasce all’inizio degli Anni Quaranta pubblicando i primi racconti in forma di elzeviri sul «Corriere della Sera - Edizione del pomeriggio». Il grande Giuseppe Marotta al quale aveva parlato del suo progetto di raccogliere in un libro quei racconti, gli scriverà nel 1943: «Tu hai cuore, Giovannino, e l’ umorismo ti servirà da freno... Il libro di cui mi parli devi scriverlo (...) ne verrà fuori un

Guareschi sconcertante, da antologia.» In quei racconti non compaiono né don Camillo né Peppone ma ci sono già i personaggi e l’ambiente del «Mondo piccolo» e per questa ragione all’inizio del primo libro raccolta uscito nel 1948, «Don Camillo. Mondo piccolo», all’inizio inserirà tre di quegli elzeviri.

Giovannino era uno spirito libero, convinto monarchico, patriota, anticomunista e cattolico credente. Era in polemica con i potenti, sia in politica che in religione: dissentiva con l’ economia statalista e il conformismo della DC, anticipando il Sessantotto, criticò le innovazioni religiose del Concilio Vaticano II, difendendo la messa in latino, fu ostile alla visione politica del PCI, denunciò la cultura capitalista quanto quella proletaria, nonché i delitti politici compiuti dai partigiani comunisti nel cosiddetto «triangolo della morte». Accusò i brogli del Referendum del 2 giugno 1946 che per lui avevano ribaltato l’esito del voto, e in seguito Umberto II, sovrano in esilio e non abdicatario, lo nominò Grand’Ufficiale della Corona d’Italia. Molto di ciò che era e pensava è ben riconoscibile nelle vicende del battagliero arciprete e dell’ impetuoso sindaco comunista, come certi dettagli della sua vita: come Peppone, fu arrestato per propaganda antifascista avendo imprecato ubriaco contro il Fascismo, credendo in errore che il fratello fosse disperso sul fronte russo, e come la vecchia maestra elementare del paesello, ispirata dalla figura della madre che insegnò per cinquant’ anni, volle essere sepolto con la «sua» bandiera, il Tricolore sabaudo. Rifacendosi alle proteste contro una messa in suffragio per Mafalda di Savoia, morta in un lager nazista, ne fece officiare una a Don Camillo per l’anima di Vittorio Emanuele III, appena defunto in esilio.​

Mio padre era uno spirito libero, era monarchico perché figlio di una maestra, era fedele alle tradizioni ed invitava i suoi lettori a non lasciarsi impastoiare dalle ideologie e a pensare sempre con la propria testa, secondo coscienza e non secondo convenienza.

Ebbe rapporti conflittuali con i cineasti e non ebbe una buona opinione dei cinque film di Don Camillo, che su indicazione delle autorità ecclesiastiche ebbero un tono più leggero con un parroco meno litigioso. Le discussioni tra lui e i produttori riguardarono principalmente la regia. Julien Duvivier realizzò una duplice versione, una italiana, comica e farsesca, e l’altra francese, più verosimile e fedele al vero spirito di Giovannino.

Sia i registi che il Produttore avevano un grande timore del partito comunista, che era molto forte: non volevano scontentarlo. Per questa ragione hanno cercato sempre di mettere la sordina ai racconti inseriti nei film tradendo così il messaggio guareschiano. Per fortuna hanno conservato quasi interamente i dialoghi e le battute scritti per i film da mio padre.

A Giovannino piacquero Fernandel e Gino Cervi come Don Camillo e Peppone, e divenne loro amico personale tanto che i due attori furono presenti al matrimonio di sua figlia Carlotta.

All’inizio non vedeva nessuno dei due nei panni dei suoi personaggi ma, dopo il primo film, dovette riconoscere la loro bravura e s’instaurò tra loro una forte amicizia basata sulla stima reciproca. Nel 1965 stavano girando a Brescello «Il compagno don Camillo» e mio padre li invitò al matrimonio di mia sorella. C’è una bellissima serie di fotografie dove si vedono Cervi, Fernandel e mio padre con in braccio mia figlia Giovanna che aveva compiuto un anno.

Fu condannato due volte: nel 1950 per vilipendio al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi per una vignetta satirica pubblicata su «Candido», e nel 1954 per diffamazione su denuncia di Alcide De Gasperi, per la pubblicazione di due sue lettere, poi rivelatesi false, con un duro commento. Andò in prigione per un anno solo alla seconda condanna, rifiutando di appellarsi: «Per rimanere liberi bisogna a un bel momento prendere senza esitare la via della prigione.».

No, le lettere non si sono rivelate false altrimenti mio padre sarebbe stato condannato per falso... Fu condannato per diffamazione per il commento che aveva accompagnato la loro pubblicazione. La perizia di parte diceva che le lettere erano autentiche ma il Tribunale non ne tenne conto né volle concedere le perizie richieste dalla difesa di mio padre né ascoltare i testimoni a suo favore, dicendo nella sentenza che era impossibile che De Gasperi avesse scritto quelle lettere, tenendo conto del suo luminoso alibi morale e del fatto che, in sede processuale, De Gasperi aveva giurato che erano false. Quindi mio padre è stato condannato sulla parola di De Gasperi e non ha potuto difendersi. Per questa ragione si è sentito vittima di un’ingiustizia, ha subito la sentenza senza riconoscere la validità del procedimento e non è ricorso in appello per coerenza pur sapendo che sarebbe andato in prigione perché avrebbe perso la condizionale della prima condanna.

Oggi sembra proprio che Giovannino sia molto più apprezzato di quando era vivo. Qual’ è la sua eredità, che cosa rimane di lui oggi?​

Le sue opere sono tutte attive nel catalogo Rizzoli – anche in e-book – e in audio book nella collana della Egmont. Continuano ad essere lette e a trasmettere la loro carica di positività divertendo, commuovendo, e, quando occorre, consolando. Continuano ad essere tradotte: l’ultima traduzione del Don Camillo è quella bulgara. I racconti del «Mondo piccolo» da dieci anni vengono presentati nella versione a fumetti. La serie di film viene riproposta in TV ogni anno con un audience alto e, in settembre, inizierà la lavorazione di un biopic sulla sua vita.

Viene da chiedersi che cosa avrebbe da esprimere e ironizzare oggi, in un mondo per molti versi più complesso e disorientato di quello in cui lui visse.

Purtroppo resta valido e attuale quello che lui scrisse in uno dei suoi taccuini nel Lager tedesco di Beniaminów, in Polonia, nel marzo del 1944: «La storia è la maestra della vita. Ma l’umanità è una scolara distratta e ogni tanto, avvicinandosi al periodo critico degli esami di maturità deve prendere qualche ripetizione. Ma neppure questo serve perché, alla fine dei corsi e dei

ricorsi, l’umanità rimane sempre bocciata e deve ripetere decine di anni.».