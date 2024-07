Vigliano: Si introducono in un'alloggio e asportano monili in oro

Tra il 5 e il 6 luglio i ladri si sono introdotti in una palazzina di due piani a Vigliano Biellese e dopo aver rotto una finestra di uno dei due alloggi si sono introdotti nell'appartamento ed hanno trafugato monili in oro. In seguito hanno tentato di introdursi nel secondo alloggio ma, disturbati, hanno desistito e sono scappati. Indagano i Carabinieri.