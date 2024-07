Saldi estivi: in Piemonte prevista una spesa media di 140 euro

Al via ieri i saldi estivi 2024. Gli sconti termineranno il 31 agosto.

Secondo Confesercenti, la spesa media prevista per i cittadini piemontesi si aggira sui 140 euro a testa, un dato che rimane stabile rispetto allo scorso anno. È invece previsto un incremento rispetto agli ultimi saldi invernali: la motivazione potrebbe risiedere nel fatto che, se l’estate dal punto di vista climatico si sta ancora facendo attendere, la maggior parte dei consumatori non ha ancora provveduto agli acquisti estivi, soprattutto per quanto riguarda abbigliamento e scarpe.

Il budget previsto da Confesercenti è di circa 180 milioni in tutta la regione, anche se solo il 19% dei piemontesi investirà parte della propria quattordicesima per gli acquisti durante i saldi.