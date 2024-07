Biella: Strepitoso Street Art Festival: Il programma di stasera, 6 luglio

📣 ore 19.00 Apertura in Piazza del Monte dello StreetArtVillage con Animazione per bambini & AreaStreetFood

💥dalle 21.00 Live Music from Napoli - StreetMusic per tutta la serata a cura di StradeAperte

💥21.00 BiellaPalcoAperto - Esibizioni di Teatro e Poesia a cura di Opificiodellarte Via Italia angolo con Via Scaglia

💥22.00 Waiting for the Miss - Trapezio e acrobatica aerea a cura Miss Jenny Pavone Area spettacolo di Piazza del Monte (in caso di maltempo Palestra di San Cassiano)